У ніч проти 18 квітня російські війська знову здійснили атаку на Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад Олексій Кулеба.

Атака на Одеську область 18 квітня: що відомо

За словами Кіпера, під ворожим вогнем опинилися об’єкти портової та промислової інфраструктури.

Унаслідок влучань пошкоджено склади, вантажний транспорт і будівлі, загорілися автобуси.

На території портового оператора також зафіксовано пошкодження силосів із кукурудзою, що спричинило пожежу.

Після ударів на кількох локаціях виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували всі загоряння.

За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення. Це водій вантажного автомобіля. Йому надали медичну допомогу на місці.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ.

На місцях працюють екстрені служби та комунальні бригади. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та збитків.

Напередодні, у ніч проти 17 квітня, Одеська область також зазнала масованої атаки ударними безпілотниками.

Тоді під ударом опинилися об’єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури, зокрема в Ізмаїлі.

За даними Олега Кіпера та Міністерства розвитку громад та територій України, було пошкоджено адміністративні та виробничі будівлі, а також об’єкти залізничної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1515-ту добу.

Фото: Одеська ОВА

Фото : ДСНС

