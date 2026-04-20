Взрывы в Харькове 20 апреля: враг атаковал два района, есть пострадавшие
Взрывы в Харькове произошли вечером понедельника, 20 апреля. Россияне атаковали беспилотником Холодногорский район, есть пострадавшие.
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 20 апреля: какие последствия
— Вражеский БпЛА атаковал Холодногорский район Харькова. Последствия уточняем. Есть информация о пострадавших — их количество и состояние уточняются, — говорится в сообщении.
Ранее россияне атаковали БпЛА по Основянскому району.
— Враг ударил беспилотником по Основянскому району Харькова, — заявил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
В результате попадания поврежден многоквартирный дом.
По его словам, медики оказали помощь шести пострадавшим Основянского района. В частности, 17-летняя девушка получила острую реакцию на стресс.
