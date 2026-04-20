Взрывы в Харькове произошли вечером понедельника, 20 апреля. Россияне атаковали беспилотником Холодногорский район, есть пострадавшие.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 20 апреля: какие последствия

— Вражеский БпЛА атаковал Холодногорский район Харькова. Последствия уточняем. Есть информация о пострадавших — их количество и состояние уточняются, — говорится в сообщении.

Ранее россияне атаковали БпЛА по Основянскому району.

— Враг ударил беспилотником по Основянскому району Харькова, — заявил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В результате попадания поврежден многоквартирный дом.

По его словам, медики оказали помощь шести пострадавшим Основянского района. В частности, 17-летняя девушка получила острую реакцию на стресс.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 517-е сутки.

Связанные темы:

