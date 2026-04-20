Взрывы в Запорожье прогремели во время атаки на город ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 20 апреля: что известно

По словам чиновника, враг атаковал Запорожье во время воздушной тревоги.

В результате удара возник пожар. Также зафиксировано повреждение частных домов и нежилых зданий.

Известно, что во время взрывов в Запорожье погиб один человек.

Кроме того, пострадали еще четверо, среди них — 10-летний ребенок.

Информация о последствиях атаки на Запорожье 20 апреля уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1517-е сутки.

Фото: Запорожская ОВА

Фото : Getty Images

Связанные темы:

