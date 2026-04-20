Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Взрывы в Запорожье: вспыхнул пожар, есть погибший, среди раненых – ребенок
Взрывы в Запорожье прогремели во время атаки на город ударных беспилотников.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 20 апреля: что известно
По словам чиновника, враг атаковал Запорожье во время воздушной тревоги.
В результате удара возник пожар. Также зафиксировано повреждение частных домов и нежилых зданий.
Известно, что во время взрывов в Запорожье погиб один человек.
Кроме того, пострадали еще четверо, среди них — 10-летний ребенок.
Информация о последствиях атаки на Запорожье 20 апреля уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1517-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА
Фото: Getty Images
