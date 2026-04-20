Вибухи у Харкові 20 квітня: ворог атакував два райони, є постраждалі
Вибухи у Харкові пролунали ввечері понеділка, 20 квітня. Росіяни атакували безпілотником Холодногірський район, є постраждалі.
Про це заявив мер міста Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 20 квітня: які наслідки
– Ворожий БпЛА атакував Холодногірський район Харкова. Наслідки – уточнюємо. Є інформація про постраждалих – їхня кількість та стан уточнюються, – йдеться у повідомленні.
Раніше росіяни атакували БпЛА Основ’янський район.
– Ворог вдарив безпілотником по Основ’янському району Харкова, – заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок влучання пошкоджений багатоквартирний будинок.
За його словами, медики надали допомогу шістьом постраждалим Основ’янського району. Зокрема, 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 517-му добу.
