В ночь на 20 апреля российские войска продолжили массированные атаки по Украине ударными беспилотниками — под ударами оказались Харьков, Киевская и Днепропетровская область.

В то же время дроны атаковали стратегические объекты в РФ, а президент Украины заявил о планах создать собственную антибаллистическую систему уже в течение года.

Также на международной арене обострились переговорные процессы между США и Ираном, что может повлиять на ситуацию с безопасностью в мире.

Взрывы в Харькове

Под утро 20 апреля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками, в городе прогремела серия взрывов.

Об атаке сообщил городской глава Игорь Терехов.

Один из дронов попал в Основянском районе. По меньшей мере два человека получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Атака на Броварской район

Ночью под ударом оказался Броварской район Киевской области — российские беспилотники атаковали жилую застройку.

В результате попадания повреждены два частных дома. В одном из них возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали, не допустив распространения огня.

По словам главы ОВА Николая Калашника, в результате атаки пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали.

Удары по Днепропетровской области

В течение ночи российские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область различными видами вооружения — беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами. В результате обстрелов пострадали шесть человек.

Наибольшим разрушениям подверглась Никопольщина.

Там под ударами оказались сразу несколько общин, повреждены предприятия, объекты инфраструктуры, частные дома, многоэтажка и хозяйственные постройки.

Ранения получили пять человек, трое из них находятся в больнице. Состояние 74-летнего мужчины медики оценивают как тяжелое.

В Кривом Роге после вражеского удара вспыхнул пожар, также получили повреждения жилые дома и инфраструктура. Пострадал 39-летний мужчина, он лечится амбулаторно.

В Синельниковском районе атаки вызвали возгорание частного дома и хозяйственной постройки. Также зафиксировано повреждение инфраструктуры в нескольких общинах.

Взрывы в Туапсе

В российском городе Туапсе ночью прогремели взрывы — дроны атаковали портовую инфраструктуру и нефтеперерабатывающий завод.

После попаданий на территории объектов возникли пожары. В сети появились видео с густым дымом и несколькими очагами возгорания, которые свидетельствуют о серьезных повреждениях.

Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку и сообщил, что в результате удара в морском порту погиб один человек, еще один получил ранения.

Также обломки беспилотников повредили гражданские объекты — жилые дома, учебные заведения, музей и церковь. Отдельно сообщается о повреждении газовой трубы.

Иран отказался от переговоров с США

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США по возможному мирному урегулированию. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на иранские медиа.

В Тегеране заявили, что причиной такого решения стали “чрезмерные требования” Вашингтона, а также постоянные изменения позиции во время переговоров.

Кроме того, Иран выразил недовольство длительной морской блокадой, что, по их мнению, затрудняет достижение любых договоренностей.

Решение МВФ по ФЛП

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Международный валютный фонд не настаивает на введении НДС для физических лиц-предпринимателей.

По ее словам, международные партнеры согласились, что этот вопрос является слишком чувствительным как для общества, так и для парламента, поэтому сейчас такая инициатива не рассматривается как приоритетная.

Правительство вместе с партнерами продолжит искать альтернативные механизмы для наполнения бюджета в будущем.

Украина создает собственную антибаллистическую систему

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует создать собственную антибаллистическую систему в течение года, чтобы уменьшить зависимость от ракет для комплексов Patriot.

По его словам, вопрос обеспечения ПВО остается критическим, поскольку даже новые пакеты помощи требуют времени для реализации.

— Мы работаем с несколькими государствами. Я очень хочу и нашим компаниям ставим задачу: нам надо за год сделать свою антибаллистическую систему, чтобы не зависеть от Patriot, — подчеркнул он.

Президент также отметил, что Украина вместе с партнерами, в частности Германией, работает над расширением производства ракет, однако этот процесс не дает быстрого результата.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1517-е сутки.

Связанные темы:

