События ночи 20 апреля: удары по Харькову и Киевщине, взрывы в российском Туапсе
В ночь на 20 апреля российские войска продолжили массированные атаки по Украине ударными беспилотниками — под ударами оказались Харьков, Киевская и Днепропетровская область.
В то же время дроны атаковали стратегические объекты в РФ, а президент Украины заявил о планах создать собственную антибаллистическую систему уже в течение года.
Также на международной арене обострились переговорные процессы между США и Ираном, что может повлиять на ситуацию с безопасностью в мире.
Взрывы в Харькове
Под утро 20 апреля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками, в городе прогремела серия взрывов.
Об атаке сообщил городской глава Игорь Терехов.
Один из дронов попал в Основянском районе. По меньшей мере два человека получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.
Атака на Броварской район
Ночью под ударом оказался Броварской район Киевской области — российские беспилотники атаковали жилую застройку.
В результате попадания повреждены два частных дома. В одном из них возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали, не допустив распространения огня.
По словам главы ОВА Николая Калашника, в результате атаки пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали.
Удары по Днепропетровской области
В течение ночи российские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область различными видами вооружения — беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами. В результате обстрелов пострадали шесть человек.
Наибольшим разрушениям подверглась Никопольщина.
Там под ударами оказались сразу несколько общин, повреждены предприятия, объекты инфраструктуры, частные дома, многоэтажка и хозяйственные постройки.
Ранения получили пять человек, трое из них находятся в больнице. Состояние 74-летнего мужчины медики оценивают как тяжелое.
В Кривом Роге после вражеского удара вспыхнул пожар, также получили повреждения жилые дома и инфраструктура. Пострадал 39-летний мужчина, он лечится амбулаторно.
В Синельниковском районе атаки вызвали возгорание частного дома и хозяйственной постройки. Также зафиксировано повреждение инфраструктуры в нескольких общинах.
Взрывы в Туапсе
В российском городе Туапсе ночью прогремели взрывы — дроны атаковали портовую инфраструктуру и нефтеперерабатывающий завод.
После попаданий на территории объектов возникли пожары. В сети появились видео с густым дымом и несколькими очагами возгорания, которые свидетельствуют о серьезных повреждениях.
Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку и сообщил, что в результате удара в морском порту погиб один человек, еще один получил ранения.
Также обломки беспилотников повредили гражданские объекты — жилые дома, учебные заведения, музей и церковь. Отдельно сообщается о повреждении газовой трубы.
Иран отказался от переговоров с США
Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США по возможному мирному урегулированию. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на иранские медиа.
В Тегеране заявили, что причиной такого решения стали “чрезмерные требования” Вашингтона, а также постоянные изменения позиции во время переговоров.
Кроме того, Иран выразил недовольство длительной морской блокадой, что, по их мнению, затрудняет достижение любых договоренностей.
Решение МВФ по ФЛП
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Международный валютный фонд не настаивает на введении НДС для физических лиц-предпринимателей.
По ее словам, международные партнеры согласились, что этот вопрос является слишком чувствительным как для общества, так и для парламента, поэтому сейчас такая инициатива не рассматривается как приоритетная.
Правительство вместе с партнерами продолжит искать альтернативные механизмы для наполнения бюджета в будущем.
Украина создает собственную антибаллистическую систему
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует создать собственную антибаллистическую систему в течение года, чтобы уменьшить зависимость от ракет для комплексов Patriot.
По его словам, вопрос обеспечения ПВО остается критическим, поскольку даже новые пакеты помощи требуют времени для реализации.
— Мы работаем с несколькими государствами. Я очень хочу и нашим компаниям ставим задачу: нам надо за год сделать свою антибаллистическую систему, чтобы не зависеть от Patriot, — подчеркнул он.
Президент также отметил, что Украина вместе с партнерами, в частности Германией, работает над расширением производства ракет, однако этот процесс не дает быстрого результата.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1517-е сутки.
