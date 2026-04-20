Вибухи у Запоріжжі прогриміли під час атаки на місто ударних безпілотників.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 20 квітня: що відомо

За словами посадовця, ворог атакував Запоріжжя під час повітряної тривоги.

Унаслідок удару виникла пожежа. Також зафіксовано пошкодження приватних будинків і нежитлових будівель.

Наразі відомо, що під час вибухів у Запоріжжі загинула одна людина.

Крім того, постраждали ще четверо, серед них – 10-річна дитина.

Інформація про наслідки атаки на Запоріжжя 20 квітня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1517-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Фото : Getty Images

