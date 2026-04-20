Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Вибухи у Запоріжжі: спалахнула пожежа, є загиблий, серед поранених – дитина
Вибухи у Запоріжжі прогриміли під час атаки на місто ударних безпілотників.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 20 квітня: що відомо
За словами посадовця, ворог атакував Запоріжжя під час повітряної тривоги.
Унаслідок удару виникла пожежа. Також зафіксовано пошкодження приватних будинків і нежитлових будівель.
Наразі відомо, що під час вибухів у Запоріжжі загинула одна людина.
Крім того, постраждали ще четверо, серед них – 10-річна дитина.
Інформація про наслідки атаки на Запоріжжя 20 квітня уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1517-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
