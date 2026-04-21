Атака на Славянск: РФ сбросила ФАБы на центр города, пострадала семья
В ночь на 21 апреля российские войска дважды атаковали Славянск Донецкой области фугасными авиабомбами (ФАБами).
Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Атака на Славянск 21 апреля: что известно
По словам чиновника, первый удар по городу был нанесен в 23:20 20 апреля, второй — в 05:50 21 апреля.
В обоих случаях под вражескими ударами оказались центральные районы Славянска.
В результате атаки на Славянск 21 апреля разрушено учебное заведение.
Кроме того, известно о трех пострадавших.
— Женщина госпитализирована, ее мужу и взрослому сыну оказана амбулаторная помощь, — сообщил Лях.
Информация о масштабах разрушений уточняется. На месте работают экстренные службы.
