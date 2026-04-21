В ночь на 21 апреля российские войска дважды атаковали Славянск Донецкой области фугасными авиабомбами (ФАБами).

Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Атака на Славянск 21 апреля: что известно

По словам чиновника, первый удар по городу был нанесен в 23:20 20 апреля, второй — в 05:50 21 апреля.

В обоих случаях под вражескими ударами оказались центральные районы Славянска.

В результате атаки на Славянск 21 апреля разрушено учебное заведение.

Кроме того, известно о трех пострадавших.

— Женщина госпитализирована, ее мужу и взрослому сыну оказана амбулаторная помощь, — сообщил Лях.

Информация о масштабах разрушений уточняется. На месте работают экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 518-е сутки.

