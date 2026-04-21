В результате утреннего взрыва в Харькове сегодня, 21 апреля, пострадало административное здание.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 21 апреля: какие последствия

Взрыв в Харькове сегодня, 21 апреля, прогремел около 07:00 в Шевченковском районе города.

Вражеский беспилотник попал в административное здание.

Пока информации о пострадавших нет.

Напомним, что вечером 20 апреля, когда тоже раздавались взрывы в Харькове, под атакой вражеских дронов были два района города.

В частности, в результате российского удара пострадали в Холодногорском районе. Сколько людей травмировалось и какое их состояние пока неизвестно.

Также взрыв был слышен в Основянском районе Харькова. Зафиксировано попадание БпЛА в многоквартирный дом, а также несколько частных.

Кроме того, повреждены частные домовладения и забор.

Медики оказали помощь шестерым пострадавшим в Основянском районе. В частности, 17-летняя девушка испытала острую реакцию на стресс.

