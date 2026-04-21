Взрывы в Харькове: российский дрон попал в админздание
В результате утреннего взрыва в Харькове сегодня, 21 апреля, пострадало административное здание.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 21 апреля: какие последствия
Взрыв в Харькове сегодня, 21 апреля, прогремел около 07:00 в Шевченковском районе города.
Вражеский беспилотник попал в административное здание.
Пока информации о пострадавших нет.
Напомним, что вечером 20 апреля, когда тоже раздавались взрывы в Харькове, под атакой вражеских дронов были два района города.
В частности, в результате российского удара пострадали в Холодногорском районе. Сколько людей травмировалось и какое их состояние пока неизвестно.
Также взрыв был слышен в Основянском районе Харькова. Зафиксировано попадание БпЛА в многоквартирный дом, а также несколько частных.
Кроме того, повреждены частные домовладения и забор.
Медики оказали помощь шестерым пострадавшим в Основянском районе. В частности, 17-летняя девушка испытала острую реакцию на стресс.