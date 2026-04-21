Уночі проти 21 квітня російські війська двічі атакували Слов’янськ Донецької області фугасними авіабомбами (ФАБами).

Про це повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Атака на Слов’янськ 21 квітня: що відомо

За словами посадовця, перший удар по місту стався о 23:20 20 квітня, другий — о 05:50 21 квітня.

В обох випадках під ворожими ударами опинилися центральні райони Слов’янська.

Унаслідок атаки на Слов’янськ 21 квітня зруйновано навчальний заклад.

Крім того, відомо про трьох постраждалих.

— Жінка госпіталізована, її чоловіку і дорослому сину допомога надана амбулаторно, — повідомив Лях.

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 518-ту добу.

