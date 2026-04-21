Атака на Слов’янськ: РФ скинула ФАБи на центр міста, постраждала родина
Уночі проти 21 квітня російські війська двічі атакували Слов’янськ Донецької області фугасними авіабомбами (ФАБами).
Про це повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Атака на Слов’янськ 21 квітня: що відомо
За словами посадовця, перший удар по місту стався о 23:20 20 квітня, другий — о 05:50 21 квітня.
В обох випадках під ворожими ударами опинилися центральні райони Слов’янська.
Унаслідок атаки на Слов’янськ 21 квітня зруйновано навчальний заклад.
Крім того, відомо про трьох постраждалих.
— Жінка госпіталізована, її чоловіку і дорослому сину допомога надана амбулаторно, — повідомив Лях.
Інформація про масштаби руйнувань уточнюється. На місці працюють екстрені служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 518-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.