Ночная атака на Украину: сколько из 215 дронов ликвидировала ПВО
Во время ночной атаки на Украину российские войска применили более двухсот беспилотников.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась с 18:00 21 апреля.
Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски 215 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов из районов российских Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
Около 140 из примененных врагом дронов составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:00 22 апреля сбили/приглушили 189 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке.
Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на шести локациях.
Атака на Украину продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются вражеские дроны.
Фото: Воздушное командование Юг