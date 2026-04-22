Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували понад дві сотні безпілотників.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 21 квітня.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски 215 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів із районів російських Курська, Орла, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, Шаталовово, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 140 із застосованих ворогом дронів становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 22 квітня збили/приглушили 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

Атака на Україну триває, оскільки в повітряному просторі залишаються ворожі дрони.

Фото: Повітряне командування Південь

Пов'язані теми:

