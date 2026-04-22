22 апреля российская армия атаковала Одессу двумя волнами. Целью врага была портовая инфраструктура города.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По словам начальника Одесской ГВА Сергея Лысака, атака на Одессу 22 апреля произошла двумя волнами ударных беспилотников.

Под вражеским ударом оказалась портовая инфраструктура Одесской области.

— Люди и гражданская застройка не пострадали, – сообщил Сергей Лысак.

В результате массированной атаки дронами зафиксированы повреждения портовых объектов, передает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

— Несмотря на активную работу ПВО, зафиксированы повреждения портовых объектов. К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями, – отметил он.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий российской атаки на Одессу.

В то же время вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в результате попадания дронов возникли пожары.

По его словам, повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

Напомним, во время атаки на Запорожье 22 апреля враг попал по сортировочному парку на станции Запорожье-Левое. В момент удара на пути находился поезд с электровозом.

Погиб помощник машиниста. Машинист находится в больнице.

