Утром 22 апреля российская армия ударила по транспортной инфраструктуре города Запорожья. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 22 апреля: какие последствия

Взрыв в Запорожье сегодня, 22 апреля, раздался около 05:00.

До этого в городе была объявлена ​​воздушная угроза в связи с возможным применением управляемых авиационных бомб.

— В результате вражеского удара по транспортной инфраструктуре один человек погиб. Еще один человек получил ранения, – сообщил Иван Федоров.

По словам главы Запорожской ОВА, в течение суток российские войска нанесли 511 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, 24 авиационных удара пришлось по Новониколаевке, Заречному, Юрковке, Лесному, Орехову, Воздвижовке, Копанях, Чаривному, Верхней Терсе, Гуляйпольскому, Святопетровке и Долинке.

288 БпЛА разного типа атаковали Запорожье, Вольнянск, Новоалександровку, Степногорск, Степное, Приморское, Гуляйполе, Зализничное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне, Варваровку, Доброполье, Гуляйпольское, Староукраинку, Горькое, Зеленое, Прилуки и Белогорье, сообщает Иван Федоров.

Кроме того, зафиксировано 3 обстрела из РСЗО. В частности, враг ударил по Беленькому, Зализничном и Щербакам.

196 артиллерийских ударов пришлись по Степногорску, Степному, Павловке, Приморскому, Лукьяновскому, Гуляйполю, Зализничному, Щербаках, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Варваровке, Доброполью, Староукраинке, Еленоконстантиновке и Белогорье.

По словам главы Запорожской ОВА, в общей сложности поступило 124 сообщения о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, во вторник, 21 апреля, враг атаковал Новониколаевку в Запорожской области. В результате шести вражеских ударов по поселку зафиксировано семь пострадавших.

Разрушены Дом культуры, общежитие и здание Новониколаевского поселкового совета. Повреждены продуктовый магазин и дома жыльцов.

