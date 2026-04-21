Росіяни здійснили атаку на Новомиколаївку в Запорізькій області у вівторок, 21 квітня.

Про це повідомив начальник місцевої ОВА Іван Федоров.

Атака на Новомиколаївку Запорізької області: що відомо

За словами Федорова, вороги завдали шість ударів по селищу Новомиколаївка. В результаті атаки на Запорізьку область сім людей постраждали.

– Внаслідок обстрілу частково зруйновано Будинок культури, гуртожиток та будівлю Новомиколаївської селищної ради. Пошкоджені продуктовий магазин та будинки мешканців. Сталася пожежа, яку вже ліквідовано, – перерахував він.

Начальник ОВА уточнив, що серед постраждалих – три жінки та чотири чоловіка, які дістали травм різного ступеню тяжкості. Їх усіх передали під нагляд медиків.

Іван Федоров наголосив, що кожен цинічний удар ворога – це його свідомий вибір.

– Росія – країна-терорист, для якої людське життя немає жодної цінності! – наголосив голова ОВА.

Наразі повітряна тривога в області триває. Федоров зазначив, що існує загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Нагадаємо, днями унаслідок вибухів у Балабиному поблизу Запоріжжя постраждали троє жінок.

Фото: Запорізька ОВА

