Уранці 22 квітня російська армія вдарила по транспортній інфраструктурі міста Запоріжжя. Внаслідок ворогожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 22 квітня: які наслідки

Вибух у Запоріжжі сьогодні, 22 квітня, пролунав близько 05:00.

До цього в місті оголосили повітряну загрозу у зв’язку з можливим застосуванням керованих авіаційних бомб.

— Унаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув. Ще одна людина дістала поранень, – повідомив Іван Федоров.

Пізніше віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що вночі російські безпілотники завдали удару по залізничній інфраструктурі в Запоріжжі.

Під атакою опинився сортувальний парк станції Запоріжжя-Ліве, де в момент влучання перебував поїзд з електровозом.

Унаслідок обстрілу загинув помічник машиніста, а машиніста з пораненнями доправили до лікарні.

За словами голови Запорізької ОВА, впродовж доби російські війська завдали 511 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, 24 авіаційні удари прийшлося по Новомиколаївці, Зарічному, Юрківці, Лісному, Оріхову, Воздвижівці, Копанях, Чарівному, Верхній Терсі, Гуляйпільському, Святопетрівці та Долинці.

288 БпЛА різного типу атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новоолександрівку, Степногірськ, Степове, Приморське, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнку, Гірке, Зелене, Прилуки та Білогір’я, повідомляє Іван Федоров.

Крім того, зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ. Зокрема, ворог вдарив по Біленькому, Залізничному та Щербаках.

196 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Павлівці, Приморському, Лук’янівському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Староукраїнці, Гуляйпільському, Гіркому, Прилуках, Оленокостянтинівці та Білогір’ю.

За словами очільника Запорізької ОВА, загалом надійшло 124 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо, у вівторок, 21 квітня, ворог атакував Новомиколаївку в Запорізькій області. Унаслідок шести ворожих ударів по селищу зафіксовано семеро постраждалих.

Зруйновано Будинок культури, гуртожиток та будівлю Новомиколаївської селищної ради. Пошкоджені продуктовий магазин та будинки мешканців.

