В четверг, 23 апреля, графики отключения света по Украине как для промышленных, так и обычных потребителей не прогнозируются.

Об этом идет речь в сообщении официального Telegram-канала Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Отключение света в Украине 23 апреля: что известно

Отмечается, что, несмотря на то, что графики отключения света в Украине 23 апреля не запланированы, потребителей все же призывают ограничить пользование мощными электроприборами в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Последний раз в Украине фиксировали аварийные отключения света сразу в десяти областях. Это произошло 16 апреля в результате российского массированного обстрела украинской инфраструктуры.

