У Чорному морі під час руху українським морським коридором російські безпілотники атакували торговельне судно, яке прямувало до одного з портів Великої Одеси.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на торговельне судно в Одесі 24 квітня: що відомо

За словами Кіпера, ідеться про балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс, який прямував до портів Великої Одеси.

За даними Адміністрації морських портів, судно зазнало ураження двома безпілотниками.

Унаслідок атаки на борту виникла пожежа, яку екіпаж оперативно ліквідував.

Нагадаємо, що вибухи в Одесі пролунали вночі проти 24 квітня.

За даними очільника Одеської МВА Сергія Лисака, під удар потрапили житлові квартали — дві двоповерхівки та триповерховий будинок.

Унаслідок атаки загинули двоє людей — подружжя віком по 75 років. Ще близько 15 осіб дістали поранення, частину з них госпіталізовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

