РФ вдарила дронами по судну під прапором Сент-Кіттс і Невіс біля порту Одеси
У Чорному морі під час руху українським морським коридором російські безпілотники атакували торговельне судно, яке прямувало до одного з портів Великої Одеси.
Про це повідомили в Адміністрації морських портів України та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака на торговельне судно в Одесі 24 квітня: що відомо
За словами Кіпера, ідеться про балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс, який прямував до портів Великої Одеси.
За даними Адміністрації морських портів, судно зазнало ураження двома безпілотниками.
Унаслідок атаки на борту виникла пожежа, яку екіпаж оперативно ліквідував.
Нагадаємо, що вибухи в Одесі пролунали вночі проти 24 квітня.
За даними очільника Одеської МВА Сергія Лисака, під удар потрапили житлові квартали — дві двоповерхівки та триповерховий будинок.
Унаслідок атаки загинули двоє людей — подружжя віком по 75 років. Ще близько 15 осіб дістали поранення, частину з них госпіталізовано.
