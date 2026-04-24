Правоохранители разоблачили масштабную сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом более 5 млрд грн, которую организовали двое россиян и украинка.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, организаторы создали разветвленную инфраструктуру нелегального игорного бизнеса в интернете.

Через подконтрольные ИТ-компании они обеспечивали функционирование не менее пяти веб-ресурсов онлайн-казино.

Часть из этих сайтов ранее работала легально, однако после аннулирования лицензий фигуранты фактически “перезапустили” их — создали новые платформы с теми же названиями и продолжили деятельность уже вне закона.

К обслуживанию работы сайтов, технической поддержки и администрирования финансовых операций привлекли еще семерых граждан Украины.

Расчеты в рамках незаконной деятельности осуществлялись преимущественно в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT).

Пользователи перечисляли средства на криптокошельки, которые контролировали организаторы.

Для дальнейшей легализации доходов применялась многоуровневая схема.

Сначала деньги аккумулировались на счетах компании, зарегистрированной в Эстонии. После этого их переводили на счета подконтрольных оффшорных компаний. Таким образом средства “очищались” и выводились в легальный финансовый оборот.

По предварительным оценкам, таким способом было отмыто активов на сумму более 5 млрд грн.

Всем участникам инкриминируют организацию незаконной деятельности по проведению азартных игр в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины).

Трем организаторам дополнительно вменяют легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины — лично.

Местонахождение остальных семи участников сейчас устанавливается. Сообщение о подозрении им передали через родственников в соответствии с законодательством.

