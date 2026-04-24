Онлайн-казино з обігом понад 5 млрд грн: викрито масштабну схему росіян та українки
Правоохоронці викрили масштабну мережу нелегальних онлайн-казино з обігом понад 5 млрд грн, яку організували двоє росіян та українка.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Нелегальна мережа казино в Україні: що відомо
За даними слідства, організатори створили розгалужену інфраструктуру нелегального грального бізнесу в інтернеті.
Через підконтрольні ІТ-компанії вони забезпечували функціонування щонайменше п’яти вебресурсів онлайн-казино.
Частина з цих сайтів раніше працювала легально, однак після анулювання ліцензій фігуранти фактично “перезапустили” їх — створили нові платформи з тими ж назвами та продовжили діяльність уже поза законом.
До обслуговування роботи сайтів, технічної підтримки та адміністрування фінансових операцій залучили ще сімох громадян України.
Розрахунки в межах незаконної діяльності здійснювалися переважно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT).
Користувачі перераховували кошти на криптогаманці, які контролювали організатори.
Для подальшої легалізації прибутків застосовувалася багаторівнева схема.
Спочатку гроші акумулювалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії. Після цього їх переводили на рахунки підконтрольних офшорних компаній. Таким чином кошти “очищувалися” і виводилися в легальний фінансовий обіг.
За попередніми оцінками, у такий спосіб було відмито активів на суму понад 5 млрд грн.
Усім учасникам інкримінують організацію незаконної діяльності з проведення азартних ігор у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України).
Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України — особисто.
Місцезнаходження інших семи учасників наразі встановлюють. Повідомлення про підозру їм передали через родичів відповідно до законодавства.