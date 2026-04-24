Правоохоронці викрили масштабну мережу нелегальних онлайн-казино з обігом понад 5 млрд грн, яку організували двоє росіян та українка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Нелегальна мережа казино в Україні: що відомо

За даними слідства, організатори створили розгалужену інфраструктуру нелегального грального бізнесу в інтернеті.

Через підконтрольні ІТ-компанії вони забезпечували функціонування щонайменше п’яти вебресурсів онлайн-казино.

Частина з цих сайтів раніше працювала легально, однак після анулювання ліцензій фігуранти фактично “перезапустили” їх — створили нові платформи з тими ж назвами та продовжили діяльність уже поза законом.

До обслуговування роботи сайтів, технічної підтримки та адміністрування фінансових операцій залучили ще сімох громадян України.

Розрахунки в межах незаконної діяльності здійснювалися переважно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT).

Користувачі перераховували кошти на криптогаманці, які контролювали організатори.

Для подальшої легалізації прибутків застосовувалася багаторівнева схема.

Спочатку гроші акумулювалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії. Після цього їх переводили на рахунки підконтрольних офшорних компаній. Таким чином кошти “очищувалися” і виводилися в легальний фінансовий обіг.

За попередніми оцінками, у такий спосіб було відмито активів на суму понад 5 млрд грн.

Усім учасникам інкримінують організацію незаконної діяльності з проведення азартних ігор у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України).

Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України — особисто.

Місцезнаходження інших семи учасників наразі встановлюють. Повідомлення про підозру їм передали через родичів відповідно до законодавства.

