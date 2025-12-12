Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity оштрафовало блогершу Анну Алхим на 4,8 млн грн за незаконную рекламу казино.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Алхим оштрафовали за рекламу казино

Во время мониторинга команда агентства PlayCity обнаружила в Instagram-сториз блогерши рекламу азартных игр. За нарушение закона Анна Алхим должна уплатить штраф в размере 4,8 млн грн.

Сейчас смотрят

— За полгода PlayCity оштрафовало 14 блогеров, веб-сайтов и СМИ на общую сумму 67,2 млн грн. Команда фиксирует нарушения закона во время мониторинга и благодаря жалобам украинцев. Спасибо всем, кто помогает бороться с нарушителями, — говорится в сообщении Минцифры.

В ведомстве напомнили, что в Украине запрещено показывать интерфейс игры или выигрыши, обещать бонусы или “игру бесплатно”, продвигать бренды без украинской лицензии или маскировать рекламу под личный опыт.

Ранее штраф за незаконную рекламу казино также получили такие блогеры: Симбочка, Русалочка XL, Дариана Корецкая, Александра Гилка, Лидия Рома, Константинова Владислава. Симбочке к тому же заблокировали аккаунт в Instagram.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.