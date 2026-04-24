Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Вибухи в Дніпрі: ворог атакує ударними дронами
Сьогодні, 24 квітня, пролунав вибух у Дніпрі.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Вибух у Дніпрі сьогодні, 24 квітня: що відомо
Про вибух у Дніпрі стало відомо близько 08:48. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив у напрямку Дніпра ударні дрони.
Зараз дивляться
Нагадаємо, що вранці 22 квітня росіяни дронами атакували Дніпро. Внаслідок ворожої атаки у місті було зафіксовано кілька пожеж. Пошкоджено два багатоквартирні та приватний будинки, а також автівка.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.