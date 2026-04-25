В субботу, 25 апреля, Челябинскую и Свердловскую области в России атаковали дроны.

В нескольких городах Урала сообщалось о взрывах, пожарах и попаданиях.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о попытке атаки на объект инфраструктуры. По его словам, жертв и разрушений нет.

Российские Telegram-каналы сообщали, что целью атаки мог стать Челябинский металлургический комбинат, в районе которого раздавались взрывы. Очевидцы также писали о пролете дрона в сторону Челябинского военного авиационного училища штурманов, сообщает Telegram-канал Astra.

Кроме того, угрозу атаки БпЛА впервые фиксировали в соседней Курганской области.

В Свердловской области, которая также находится на Урале, под ударом оказался город Екатеринбург.

По информации Telegram-канала Astra, целью могло быть Уральское производственное предприятие Вектор, обслуживающее вооружение и военную технику. Завод выпускает радиолокационную и радионавигационную аппаратуру. Входит в концерн Алмаз-Антей и находится под санкциями США и Украины.

Предприятие расположено в трех километрах от жилого комплекса Тринити в центре города, куда якобы попал БпЛА. Губернатор региона Денис Паслер заявлял о шести пострадавших и эвакуации 50 человек.

В то же время, российские паблики пишут, что перед попаданием местные жители Екатеринбурга не получали никакого уведомления или объявления об опасности БпЛА.

Украинский OSINT-канал Exilenova+ пишет, что Урал атаковали украинские ударные БпЛА Лютий, которые пролетели 2000-2500 км в глубокий тыл России.

Минобороны РФ утверждает, что за ночь ПВО “перехватило” 127 украинских дронов над 13 российскими регионами, а также над украинским Крымом.

Со стороны украинской стороны пока подтверждения нет.

Связанные темы:

