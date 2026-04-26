Российская атака по Днепропетровской области затронула четыре района области. В результате в Днепропетровской области возникли пожары, есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа.

Атака на Днепропетровскую область 26 апреля: что известно

Александр Ганжа отметил, что атака на Днепропетровщину была осуществлена ​​с помощью беспилотников и артиллерии.

Он уточнил, что один человек погиб и еще четверо – пострадали.

По его словам, в Днепре спасатели обуздали пожар, который возник из-за удара по объекту инфраструктуры.

В то же время в Никопольском районе противник попал по Никополю, Марганецкому, Красногригоревскому и Покровскому общинам. Были повреждены частные дома и авто. Там и погиб человек.

Также атака РФ на Днепропетровскую область затронула Синельниковщину. Там россияне ударили по Петропавловской и Дубовиковской общинам.

– Загорелся магазин. Повреждены частные дома и машины. Пострадали четыре человека, – говорится в сообщении.

Ганжа отметил, что в Кривом Роге и Лозоватской общине возникли пожары и изуродованная инфраструктура.

Напомним, 25 апреля российские войска неоднократно обстреляли Днепр. Днем они попали в тот же жилой квартал, что и накануне ночью.

Фото: Александр Ганжа

