У суботу, 25 квітня, Челябінську та Свердловську області у Росії атакували дрони.

У кількох містах Уралу повідомляється про вибухи, пожежі та влучання.

Губернатор Челябінської області Олексій Текслер заявив про “спробу” атаки на об’єкт інфраструктури. За його словами, жертв та руйнувань немає.

Російські Telegram-канали повідомляли, що ціллю атаки міг стати Челябінський металургійний комбінат, в районі якого лунали вибухи. Очевидці також писали про проліт дрону у бік Челябінського військового авіаційного училища штурманів, інформує Telegram-канал Astra.

Крім того, загрозу атаки БпЛА вперше фіксували у сусідній Курганській області.

У Свердловській області, що також знаходиться на Уралі, під ударом опинилося місто Єкатеринбург.

За інформацією Telegram-каналу Astra, ціллю могло бути Уральське виробниче підприємство Вектор, що обслуговує озброєння та військову техніку. Завод випускає радіолокаційну та радіонавігаційну апаратуру. Входить до концерну Алмаз-Антей та знаходиться під санкціями США та України.

Підприємство розташоване за три кілометри від житлового комплексу Трініті у центрі міста, куди нібито влучив БпЛА. Губернатор регіону Денис Паслер заявляв про шістьох постраждалих та евакуацію 50 осіб.

Водночас російські пабліки пишуть, що перед влучанням місцеві жителі Єкатеринбурга не отримували жодного оповіщення чи оголошення про небезпеку БпЛА.

Український OSINT-канал Exilenova+ пише, що Урал атакували українські ударні БпЛА Лютий, що пролетіли 2000−2500 км до глибокого тилу Росії.

Міноборони РФ стверджує, що за ніч ППО “перехопила” 127 українських дронів над 13 російськими регіонами, а також над українським Кримом.

З боку української сторони наразі підтвердження немає.

Фото: Василь Анохін

