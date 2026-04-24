Силы обороны Украины подтвердили результаты ударов по российскому предприятию Атлант Аэро в Таганроге и патрульному кораблю ФСБ в Крыму.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Поражение Атлант Аэро: что известно

В Генштабе уточнили результаты удара 19 апреля 2026 года, который нанесли украинские крылатые ракеты Нептун по предприятию Атлант Аэро в Таганроге Ростовской области РФ.

По подтвержденным данным, уничтожены два производственных помещения и еще четыре получили повреждения.

Предприятие выполняет полный цикл работ по проектированию, производству и испытанию ударно-разведывательных беспилотников типа Молния, а также производит комплектующие к БпЛА Орион.

В Генштабе отмечают, что поражение этого объекта непосредственно повлияет на возможности РФ наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Удар по кораблю ФСБ

Также подтверждены результаты поражения 22 апреля 2026 года патрульного сторожевого корабля пограничной службы ФСБ РФ проекта 22460 в Севастополе.

В результате удара повреждена боевая рубка судна.

Эти корабли используются для патрулирования акватории и выполнения задач в Черном море.

В Генштабе отмечают, что такие удары направлены на системное снижение военного потенциала противника.

Напомним, что в ночь на 19 апреля в Таганроге был поражен объект оборонно-промышленного комплекса РФ.

По данным OSINT-ресурсов и сообщениям в сети, удары начались около 04:45, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар.

Сначала предполагали, что атакована территория ТагАЗа, однако впоследствии аналитики установили, что речь идет о предприятии Атлант Аэро.

