В Буче Киевской области мужчина открыл хаотичную стрельбу посреди улицы.

Об этом сообщили в Национальной полиции Киевской области.

Стрельба в Буче: что известно

В полицию обратились очевидцы, которые сообщили о выстрелах на одной из улиц Бучи.

На место сразу выехали наряды полиции охраны, группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Первыми прибыли сотрудники полиции охраны — они быстро установили местонахождение стрелка и задержали его.

По данным правоохранителей, стрельбу устроил 42-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что мужчина вышел из такси и начал хаотично осуществлять выстрелы прямо посреди улицы.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители сразу локализовали ситуацию и не допустили более серьезных последствий.

Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением оружия.

Напомним, эта стрельба произошла через неделю после теракта в Киеве.

Тогда вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим на улице, в результате чего погибли семь человек.

После этого он захватил заложников в супермаркете, а во время штурма спецподразделения ликвидировали нападавшего.

Связанные темы:

