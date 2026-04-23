В Украине удалось предотвратить попытки России совершить кровавые теракты в двух украинских школах в Кировоградской и Одесской областях. Разоблачены два местных школьника, которые по заказу РФ должны были взорвать лицеи и расстрелять одноклассников из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Какие теракты планировала РФ в школах

По данным СБУ, российские спецслужбы завербовали двух подростков через группы в Telegram и TikTok. Среди них – канал Eterssa, посредством которого РФ пытается вербовать несовершеннолетних украинцев.

По информации следствия, спецслужбы РФ манипулировали темами достижения “справедливой цели”, защиты родственников от расправы и “наказания виновных”, оскорблявших их в школе.

Как утверждают в СБУ, российские спецслужбы не только склоняли подростков к терактам, а цинично толкали их на суицид сразу после преступления, чтобы убрать свидетелей собственных преступлений.

В Службе безопасности Украины зафиксировали, как 15-летний ученик лицея в Кировоградской области получил задание от куратора из России на изготовление самодельной бомбы из подручных средств.

Подросток должен был принести взрывчатку в учебное заведение и взорвать во время перерыва между уроками. По инструкции РФ, он планировал взять с собой ружье своего деда и охотничий нож, чтобы самостоятельно добить тех, кому удастся выжить.

Во время обысков изъяли самодельное взрывное устройство, составляющие для его изготовления, ружье, а также компьютер и смартфон с доказательствами сотрудничества с российским спецслужбистом.

В то же время в Одесской области разоблачили местного ученика на этапе его вербовки со стороны РФ. Россияне планировали отправить ему почтовую посылку с огнестрельным оружием и охотничьим ножом. Это оружие юноша должен был использовать для массового убийства учащихся.

15-летнему фигуранту из Кировоградской области уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (Подготовка к теракту) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время идет расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

