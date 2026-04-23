По предварительным данным, стрельба в Голосеевском районе могла произойти из-за бытового конфликта, однако окончательные выводы сделают после экспертиз.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский.

Теракт в Киеве 18 апреля: одна из версий следствия

По словам Выгивского, сейчас следствие рассматривает несколько версий трагедии, однако одна из ключевых — бытовой конфликт, который мог привести к срыву нападавшего.

Он отметил, что для установления причин назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которую могут провести даже посмертно.

— Мы видим, что он был нереализованным человеком. Он требовал уважения, хотел особого отношения. На записях несколько раз повторяет, что его ударили, — пояснил глава Нацполиции.

Выгивский также рассказал, что у мужчины было странное поведение, он оставлял неоднозначные публикации в соцсетях.

В частности, он вел страницу с пророссийским контентом, где публиковал агрессивные и радикальные высказывания.

— У него была страница Бахмут ВДВ в социальных сетях, он писал там разные странные вещи. Мол, Гитлер был прав, всех надо сжечь и так далее. Эти сообщения были еще в 2017 году, но тем не менее, это характеризует его как человека, — отметил он.

Впрочем, по его словам, такие взгляды не обязательно стали непосредственной причиной нападения.

— В этом случае я бы не делал однозначных выводов. Больше склоняюсь к версии бытового конфликта, — добавил он.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В тот день вооруженный мужчина открыл стрельбу прямо на улице, целясь в прохожих.

В этот момент на место прибыл экипаж патрульной полиции, однако, по данным следствия, правоохранители не среагировали должным образом.

По информации Офиса генпрокурора, вместо того чтобы остановить нападавшего, патрульные фактически покинули место происшествия, несмотря на то что были вооружены и имели законные основания применить оружие.

В это время стрелок продолжил двигаться по улице и открывать огонь по людям.

В период примерно с 16:35 до 18:00 он убил шесть человек.

После этого нападавший забаррикадировался в супермаркете, где захватил заложников.

На место прибыли спецподразделения КОРД. Переговорщики пытались установить контакт с мужчиной около 40 минут, однако безрезультатно.

Во время штурма магазина стрелка ликвидировали.

Всего в результате теракта в Киеве 18 апреля погибли семь человек — еще один пострадавший скончался в больнице от полученных ранений.

Кроме того, были госпитализированы по меньшей мере девять, среди них ребенок с огнестрельным ранением.

