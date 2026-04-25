Взрывы в Днепре: РФ снова атаковала город, повреждено предприятие
Обновлено в 19.58.
Под вечер 25 апреля Россия снова атаковала Днепр.
– Враг снова атаковал Днепр. Повреждено предприятие. Последствия уточняются, – сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Число пострадавших в результате очередного удара страны-агрессора возросло до 10. Среди пострадавших – двое детей. Это мальчики 11 и 14 лет. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии – это мужчины 24, 26, 44 и 53 лет.
Напомним, что 24 и 25 апреля РФ более 20 часов волнами атаковала Днепр, в результате чего погибли 6 человек, также известно о 47 раненых, двое пострадавших — “тяжелые”.
Также в результате атаки повреждено жилье, разрушены здания, выгорели автомобили.
Ночью в небе над Днепропетровщиной подразделения воздушного командования на восток сбили четыре ракеты и 59 дронов. Также Россия атаковала Днепр утром и днем.
