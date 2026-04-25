У Дніпрі пролунали вибухи – повідомляється про пошкодження підприємства.

Оновлено о 19.58.

Вибухи у Дніпрі 25 квітня: що відомо

Під вечір 25 квітня Росія знову атакувала Дніпро.

– Ворог знову атакував Дніпро.Пошкоджене підприємство. Наслідки уточнюються, – повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Кількість постраждалих внаслідок чергового удару країни-агресора зросла до 10. Серед постраждалих – двоє дітей. Це хлопчики 11 та 14 років. Четверо постраждалих у важкому стані – це чоловіки 24, 26, 44 та 53 років.

Нагадаємо, що 24 та 25 квітня РФ понад 20 годин хвилями атакувала Дніпро, внаслідок чого загинуло 6 людей, також відомо про 47 поранених, двоє постраждалих – “важкі”.

Також внаслідок атаки понівечене житло, зруйновані будівлі, вигоріли автівки.

Вночі в небі над Дніпропетровщиною підрозділи повітряного командування Схід збили чотири ракети та 59 дронів. Також Росія атакувала Дніпро зранку і вдень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 522-гу добу.

