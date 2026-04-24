Взрывы в Харькове 25 апреля: вражеский дрон попал в многоэтажку
Взрывы в Харькове прогремели в ночь на субботу, 25 апреля. Россияне атаковали город дронами. Есть попадание в многоэтажку.
Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.
— Зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажке в Салтовском районе, — написал он.
Городской голова отметил, что по предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, 21 апреля около 07:00 прогремел взрыв в Шевченковском районе Харькова.
Вражеский беспилотник попал в административное здание. Без пострадавших.
Вечером 20 апреля под атакой вражеских дронов были Холодногорский и Основянский районы города.
Медики оказали помощь шести пострадавшим в Основянском районе. Среди них — 17-летняя девушка, которая получила острую реакцию на стресс.
Было повреждено частное домовладение и забор.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 522-е сутки.
