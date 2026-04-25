Апрель продолжает демонстрировать свою капризную погоду. К сожалению, кардинальных изменений в сторону потепления или повышения температуры в ближайшие три-пять дней ожидать не стоит. Будут чередоваться осадки и прохладные воздушные массы.

Об этом в комментарии «Фактам ICTV» рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине

В течение 25-27 апреля атмосферные фронты будут формировать в Украине довольно прохладную погоду.

— Атмосферные фронты будут периодически перемещаться с северо-запада и открывать к нам путь новым порциям холодного воздуха. В воскресенье с северо-запада пройдет активный атмосферный фронт, который принесет дожди, — отметила Птуха.

Так, 25 апреля в Украине будет без осадков, только в северной части местами возможны локальные небольшие дожди. Ночная температура будет колебаться в пределах +1–7 °C.

Почти во всех областях, кроме Запада, Житомирщины, Винницкой и Одесской областей, на поверхности почвы будут заморозки, а на востоке страны и в Сумской области возможен небольшой снег. Температура днем будет колебаться от +11 до +16 °C.

Уже 26 апреля активный атмосферный фронт принесет дожди по всей территории Украины, но в то же время из-за облачности даже в ночные часы отступят заморозки: температура составит +4–9 °C ночью.

Днем на юге, востоке и в центре температура будет держаться на уровне +14–19 °C.

— 27 апреля фронт отступит с территории Украины, осадки прекратятся, разве что ночью еще будут идти на юго-востоке. Ожидается дальнейшее понижение температуры. В большинстве областей будут заморозки на поверхности почвы. А в северных и западных областях — даже в воздухе, — говорит Наталья Птуха.

28-29 апреля в Украине будет меньше осадков. Только днем 29 апреля в юго-западных областях возможны локальные дожди.

Предупреждение о метеорологических явлениях в Украине

25 апреля ночью в восточных и Сумской областях в воздухе заморозки 0-3 °C. На остальной территории, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, на поверхности почвы заморозки 0-5 °C.

Прогноз погоды в Украине на 25-26 апреля

В эти дни ветер преимущественно будет юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура 25 апреля ночью +1-7 °C, днем +11-16 °C.

Температура 26 апреля ночью +4-9 °C; днем +14-19 °C, в западных, северных и Винницкой областях +6-11 °C.

Погода в Украине на 27 апреля

Погода будет облачной с прояснениями, только на востоке и юго-востоке страны ночью ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, однако с порывами 15-20 м/с.

Температура ночью +1-6 °C. В Украине, кроме южной части, на поверхности почвы, в западных и северных областях в воздухе заморозки 0-3 °C; днем температура составит +6-11 °C.

Прогноз погоды на 28-29 апреля

В эти дни преимущественно без осадков, только днем 29 апреля в юго-западной части страны ожидается дождь. Температура ночью +1-6 °C, на поверхности почвы, 28 апреля в западных и северных областях в воздухе заморозки 0-3 °C; днем +6-12 °C.

Консультативный прогноз на 30 апреля – 4 мая

По данным Укргидрометцентра, ночью в Украине преимущественно без осадков, днем возможны небольшие дожди.

Температура ночью будет колебаться в пределах +1-8 °C; днем +8-14 °C, на юге и востоке, 4 мая и на западе страны — до +18 °C.

