Холодна погода в Україні 26 квітня з вітром, грозами та дощем вже спричинила пошкодження і проблеми з рухом у регіонах.

Синоптики попереджають про подальше посилення поривів вітру та низку ризиків.

Погода в Києві та області: попередження синоптиків

Про небезпечну погоду в Києві та Київській області попередив Укргідрометцентр.

Так, вдень 26 та 27 квітня в столиці пориви вітру 15-20 м/с, І рівень небезпечності, жовтий.

Зазначалося, що погодні умови в Києві можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.

Погода в Черкасах

Журналісти Фактів ICTV зауважують, що у Черкасах почались дощі та шквальний вітер. Синоптики раніше прогнозували, що погода в Черкасах відповідатиме першому рівню небезпечності.

Очікуються грози, вітер та місцями град до кінця доби. Ці погодні умови можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту, людей закликають бути обережними при виході на вулиці.

Погода у Львівській області

Патрульна поліція Львівської області зазначила, що у Львові через сильний вітер жителям та гостям міста варто бути уважними та обережними під час перебування на вулиці:

не залишати автомобілі біля дерев, білбордів;

не ходити попід розлогими деревами, лініями електропередачі, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Там також опублікували фото з вулиці Мельника, де через падіння дерева пошкоджено транспортні засоби та перекритий рух трамваїв.

Водночас на вулиці Дашкевича впали одразу два дерева і опора лінії електропередачі.

– Служби оповіщені і вже працюють на місці події для усунення наслідків сильного вітру. Врахуйте цю інформацію і бережіть себе! – наголосили в поліції.

Івано-Франківська область – погода

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомило, що на Прикарпатті через сильний вітер зафіксовано падіння дерев на проїжджі частини доріг.

Зазначається, що рятувальники здійснили виїзди для розрізання та прибирання повалених дерев у таких населених пунктах:

с. Кутці Рогатинської ТГ;

смт Більшівці Більшівцівської ТГ;

між селами Тустань та Медуха Дубовецької ТГ;

с. Дзвиняч Дзвиняцької ТГ;

м. Івано-Франківськ (вул. Січових Стрільців, вул. Медична).

Українців закликають бути обережними в таку погоду в Івано-Франківську:

уникати перебування поблизу дерев, білбордів та ліній електропередачі;

не залишати транспортні засоби під деревами;

за можливості – обмежити перебування на вулиці під час сильного вітру.

Місцеві спільноти публікують фото та відео негоди та наголошують, що штормовий вітер “знімає дахи”.

– Знесло половину покрівлі будівлі в Тисмениці, також без даху залишився дім на Хмельницького у Франківську, – зазначають там.

Погода у Вінниці

Укргідрометцентр попереджає, що погода у Вінниці 26 квітня прохолодна. Фіксуються сильні пориви вітру, 15-10 м/с, рівень небезпечності жовтий.

Журналісти Факти ICTV зазначають, що у Вінниці пройшов сніг із дощем. В області, за даними синоптиків, можливі грози.

У місцевих спільнотах розповіли, що одна з зупинок у Вінниці “не витримала вітру”. За даними Фактів ICTV, йдеться про пункт посадки/висадки пасажирів на вул. Келецькій.

Водночас Вінницяоблводоканал повідомляє про відсутнє як основне, так і резервне живлення станції внаслідок негоди.

– Закрили РЧВ, щоб зберегти воду й потім швидше відновитися. Старе місто – відновлення в будь-якому випадку буде тривалішим, – йдеться у повідомленні.

Пізніше там уточнили, що відновили живлення станції й почали наповнювати водогони.

Вінничан закликали тримати запаси води, адже повне відновлення водопостачання може зайняти не менше 5-6 годин, до 17:00 год.

– Це якщо не буде повторних відключень. Старе місто, на жаль, довше… Може тривати і до десяти годин, – заявили у Вінницяоблводканалі.

Погода в Одесі

Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів наголосив, що 26 квітня на погоду в Одесі та області все ще буде впливати циклон XIMENA, що зумовлює хмарну погоду.

– Вдень 26 квітня очікується дощ, місцями гроза. В Одесі та області оголосили штормове попередження через сильний вітер 15–20 м/с. Це перший рівень небезпечності, – йдеться у повідомленні.

Погода в Харкові та області

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов зауважив, що в Харкові погода 26 квітня буде непростою – у другій половині дня прогнозують грози, шквал 25 метрів на секунду, місцями град.

– Будьте обережні! Дотримуйтеся правил безпеки, – закликав він.

Місцеві синоптики також заявили, що погода у Харкові та області очікується хмарна, вдень – дощі, місцями значні, а також грози.

Погода в Херсоні та Херсонській області

Обласний центр з гідрометеорології пише, що на Херсонщині 26 квітня вітряна погода, до 15-20 метрів за секунду, вдень невеликий дощ.

Водночас 27-28 квітня 2026 року по Херсонській області та Херсону очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності – помаранчевий).

– Заморозки нестимуть загрозу для сільськогосподарських та плодово-ягідних культур, – йдеться у повідомленні.

Погода в Криму

За даними Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, вдень 26 квітня в Криму штормовий вітер зі швидкістю до 25 метрів на секунду. Через це на півострові очікують на можливі аварії на об’єктах енергетики, житлово-комунального господарства, порушення транспортного сполучення, а також ускладнення руху авто, особливо на ділянках гірських перевалів.

