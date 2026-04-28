Ночная атака на Украину: РФ запустила 123 дрона, боевая работа продолжается
Во время ночной атаки на Украину российские войска применили более сотни беспилотников.
Ночная атака на Украину началась с 18:00 27 апреля и продолжается до сих пор.
По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил 123 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмаса и дронов других типов из районов российских Курска, Орла, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Около 80 из примененных россиянами дронов, уточняют защитники неба, составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:00 28 апреля сбили/приглушили 95 БпЛА.
Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых целей или обломков на четырех локациях.
Атака на Украину продолжается – в воздушном пространстве остаются вражеские БпЛА.
