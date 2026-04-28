Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 27 квітня і триває досі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 123 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів із районів російських Курська, Орла, Шаталова, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Зараз дивляться

Близько 80 із застосованих росіянами дронів, уточнюють оборонці неба, становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 28 квітня, збили/приглушили 95 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на 4 локаціях.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.

Фото: Повітряне командування Південь

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.