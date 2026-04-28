В Україні викрили масштабний канал постачання зброї, яку використовували як нагороди для представників російської влади та пропаганди — зокрема Дмитра Медведєва, Сергія Лаврова, Рамзана Кадирова, Сергія Собяніна, а також Кім Чен Ина і Башара Асада.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Спецоперація Чорна гільза: що відомо

Правоохоронці встановили, що зброя потрапляла до незаконного обігу двома шляхами — її викрадали на тимчасово окупованих територіях України або нелегально завозили з країн Європи, зокрема зі Словаччини.

Після ввезення частину зразків доопрацьовували. Зокрема, пістолети типу Глок під патрон Флобера переробляли в повноцінну бойову зброю.

Далі її використовували у кримінальних схемах, передавали незаконним збройним формуванням або вручали як “нагороди” особам, які не мають права на володіння такою зброєю.

Серед тих, хто отримував таку “нагородну” зброю, фігурують Кім Чен Ин, Башар Асад, Дмитро Медведєв, Сергій Собянін, Сергій Лавров, Рамзан Кадиров, Стівен Сігал, Юлія Чичеріна, Володимир Соловйов, Олександр Сидякін і Володимир Сальдо.

Слідчі встановили маршрути постачання та учасників угруповання ще на початку року. Частину фігурантів затримали на кордоні з Польщею під час спроби незаконного перевезення зброї.

У квітні правоохоронці провели другий етап спецоперації Чорна гільза — понад 30 одночасних обшуків у Києві, Київській, Закарпатській та Сумській областях.

Тоді вилучили понад 90 одиниць вогнепальної зброї.

Ідеться про автомати, кулемети, пістолети та пістолети-кулемети, снайперські гвинтівки, зокрема великокаліберні, щонайменше сім гранатометів і протитанкових засобів, десятки гранат, підривачів і запалів, протитанкові міни ТМ-62М, артилерійські боєприпаси калібру 30 мм, а також легкоброньований автомобіль Тигр.

Окремо вилучено понад 35 тисяч набоїв різних калібрів, понад 150 гранатометних пострілів, реактивні двигуни до них, кумулятивні бойові частини, димові шашки та інші вибухові елементи.

Зброю зберігали як у приміщеннях і автотранспорті, так і у спеціально облаштованих схронах. Також вилучено підроблені документи, техніку та носії інформації, які використовували для організації логістики.

Наразі тривають експертизи та встановлення всіх учасників схеми. До розслідування залучено міжнародних партнерів, зокрема Європол.

