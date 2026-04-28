Эвакуация из прифронтовых районов требует не только скорости, но и тщательной подготовки. Информационное пространство часто становится инструментом для вбросов, имеющих цель посеять уныние. Поэтому следует ориентироваться в источниках и распознавать манипуляции, чтобы осуществить безопасное перемещение без предубеждений и паники.

Рассказываем, кому следует доверять в случае эвакуации, как работают официальные коридоры и какие ключевые факторы следует учесть, чтобы решение о выезде было безопасным и взвешенным.

Кому доверять во время эвакуации

Для жителей всех областей Украины продолжает работать круглосуточная горячая линия по эвакуации. Самый простой способ получить помощь – позвонить по короткому государственному номеру 1548. Звонки принимаются в круглосуточном режиме.

Помощь в эвакуации пожилых и маломобильных категорий граждан также оказывает организация Схід SOS по телефону 0 800 332 614 с понедельника по субботу с 08:00 до 18:00. Кроме телефонных звонков можно обратиться к ним через мессенджеры:

Viber: +38(099)710-48-72;

Telegram: +38(096)108-60-48.

Благотворительный фонд Янголи Спасіння продолжает оказывать гуманитарную поддержку населению по номеру 0 800 334 620. Все звонки в пределах Украины бесплатны. Туда можно позвонить по будням с 08:00 до 18:00, а в субботу – с 08:00 до 15:00.

Кроме этого, можно узнать актуальную информацию с официальных страниц. Среди них:

Как проверять информацию

Пропаганда “играет” на базовых инстинктах, используя природное стремление человека найти выход из опасной ситуации. Стимулируя сильные эмоциональные реакции, такие как ярость или надежда, дезинформаторы обходят рациональные фильтры восприятия, которые в условиях стресса работают менее эффективно.

Важно всегда обращать внимание на то, кто сообщает ту или иную информацию. Доверяйте только официальным органам власти – ОВА, ГСЧС или городским советам. Следует помнить, что анонимные Telegram-каналы часто распространяют кликбейт и провоцируют панику для собственного охвата.

Чтобы не стать жертвой дезинформации, проверяйте сообщения на наличие следующих маркеров:

чрезмерная эмоциональность: большое количество восклицательных знаков, капслок, срочные призывы или панические фразы используются для искусственного нагнетания напряжения;

большое количество восклицательных знаков, капслок, срочные призывы или панические фразы используются для искусственного нагнетания напряжения; сомнительные источники: сообщение распространяет анонимный канал без контактных данных, часто создан лишь несколько дней назад, что существенно снижает уровень доверия к нему;

сообщение распространяет анонимный канал без контактных данных, часто создан лишь несколько дней назад, что существенно снижает уровень доверия к нему; отсутствие фактов: в тексте нет ссылок на официальные распоряжения или документы;

в тексте нет ссылок на официальные распоряжения или документы; абстрактные призывы: вас побуждают к немедленным действиям, но не дают конкретных инструкций (кто ответственен, куда именно ехать и какие условия).

Что важно знать перед выездом

Маршруты. Если вы планируете эвакуацию на собственном транспорте, заранее уточните актуальные официальные маршруты. Не используйте дороги, которые не согласованы как безопасные. Держите бак с заполненным топливом и обязательно возьмите дополнительный запас в канистрах. Распечатайте бумажные или другие альтернативные карты, поскольку в зонах опасности интернет и Google Maps часто не работают.

Документы. Важно заранее позаботиться о сохранении личных данных. Подготовьте как бумажные копии, так и цифровые дубликаты основных документов: паспортов, свидетельств о рождении и бумаг на недвижимость. Загрузите скан-копии в защищенное облачное хранилище (например, Google Drive или iCloud) и сохраните их на флэш-носитель, который следует носить с собой.

Тревожный чемодан. Позаботьтесь о наличии базовых вещей, которые могут в первую очередь понадобиться: аптечки с базовыми лекарствами и вашими индивидуальными препаратами, фонарик и минимум два павербанка, запас воды и продуктов с высоким энергетическим содержанием, такие как орехи или питательные батончики.

Коммуникация. Согласуйте с близкими и родными место встречи или единственный канал связи при исчезновении мобильного интернета. Наличие четкого плана поможет не потерять связь, если сети не будет.

План Б. Продумайте алгоритм действий в случае непредвиденных обстоятельств, например поломки автомобиля или перекрытия основного маршрута. Наличие альтернативного плана может оказаться решающим фактором на пути.

Животные. Соблюдайте правила перевозки домашних питомцев. В частности, обязательно наличие переноски, ветеринарного паспорта и средств идентификации животного. Это позволит избежать трудностей при пересечении блокпостов или границы.

Безопасная эвакуация базируется на двух факторах – информационной гигиене и тщательной подготовке. Главное правило: выезжайте раньше времени, пользуйтесь “зелеными” коридорами, сохраняйте спокойствие и опирайтесь только на факты.

Фото : Факти ICTV

