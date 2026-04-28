Силы обороны Украины в ночь на 28 апреля атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, а также поразили радиолокационную станцию в оккупированном Крыму и ряд военных объектов на фронте.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Удары по НПЗ в Туапсе 28 апреля

В ночь на 28 апреля украинские подразделения нанесли повторный удар по нефтеперерабатывающему заводу Туапсинский в Краснодарском крае России.

НПЗ в Туапсе играет важную роль в обеспечении топливом российских войск, которые воюют против Украины.

По данным Генштаба, по территории завода попали ударные беспилотники, после чего на объекте вспыхнул пожар. Окончательные масштабы разрушений пока устанавливаются.

Как отметили в Силах беспилотных систем, это уже как минимум третье поражение этого объекта за последний месяц. К операции были привлечены операторы 1 отдельного центра и 413 полка Рейд во взаимодействии с ССО, СБУ, ГУР Минобороны и другими составляющими Сил обороны.

Unmanned Systems Forces struck the Tuapse oil refinery for the third time in a month Operators of the @1usc_army and the @Raid_413, in coordination with the @SOF_UKR, @ServiceSsu, Defence Intelligence of Ukraine (HUR), and other components of the Defense Forces, struck one of… pic.twitter.com/lxfmOOYF9Y — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) April 28, 2026

По данным аналитиков, на территории Туапсинского НПЗ возникло как минимум несколько очагов возгорания.

Все они расположены непосредственно в пределах предприятия, причем часть — в зонах, которые не были поражены во время предыдущих атак. Один из очагов зафиксировали вблизи реки Туапсе.

Известно, что промышленная зона завода расположена рядом с жилыми кварталами города. Из-за пожара и задымления местные власти объявляли эвакуацию жителей близлежащих улиц.

Российские службы также предупреждали население о возможном загрязнении воздуха. Жителям рекомендовали не выходить на улицу без надобности, закрывать окна и использовать средства защиты органов дыхания — маски или респираторы.

Кроме того, украинские военные поразили радиолокационную станцию радиотехнического батальона Ай-Петри, которая расположена вблизи населенного пункта Охотничье во временно оккупированном Крыму.

Также в течение суток под удары попали командно-наблюдательные пункты российских войск в районах Молочанска, Стульневого, Коханого и Успеновки. Отдельно зафиксировано поражение склада материально-технических средств в районе Кирилловки на Запорожье.

Украинские подразделения также нанесли удары по местам скопления живой силы противника вблизи Великой Новоселки и Родинского в Донецкой области, Старобогдановки в Запорожье, а также Овражка в оккупированном Крыму.

Среди других целей поражен пункт управления беспилотниками, который располагался в районе Голой Пристани на Херсонщине.

В Генштабе отмечают, что такие удары направлены на ослабление военно-экономического потенциала России и снижение ее возможностей вести войну против Украины.

Напомним, что удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе не является первым. Ранее, в ночь на 20 апреля, этот объект уже оказывался под атакой беспилотников.

Тогда в городе прогремела серия взрывов, а под удар попали морской порт и НПЗ. После попаданий на территории объектов возникли масштабные пожары, которые сопровождались густым дымом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.

