За 4 месяца 2026 года Укрзализныця получила от продажи лома черных металлов больше доходов, чем за весь 2025 год.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Продажа лома Укрзализныцей: что известно

В частности, по состоянию на 28 апреля УЗ реализовала 69,7 тыс. тонн лома черных металлов на общую сумму 439,9 млн гривен. Это соответственно на 16,7% и на 10% превышает годовые показатели 2025 года.

100% проданного лома приобретены для нужд внутренней переработки на металлургических и литейных предприятиях. Полученные средства Укрзализныця направляет на обновление подвижного состава и улучшение финансового состояния.

— Рост продаж лома Укрзализныцей состоялся под действием двух факторов. Во-первых, правительство ввело нулевую экспортную квоту на лом. Во-вторых, руководство УЗ начало наводить порядок в аукционах, — отметил Дмитрий Кисилевский.

По его словам, это устранило любую неопределенность относительно государственной политики на рынке этого сырья и прекратило спекуляции трейдеров.

В прошлом году, когда лом массово экспортировали, УЗ не выполнила план реализации и не получила запланированные средства. В этом году — продает и получает.

АО Укрзализныця в 2025 году реализовала лишь 60 тыс. т лома на 400 млн грн. при плане реализации около 200 тыс т. В то же время экспорт этого сырья в прошлом году составил 350 тыс т.

Как отметил Дмитрий Кисилевский, ограничение вывоза сырья и его направление для переработки внутри страны является одним из приоритетов политики развития украинских производителей Сделано в Украине.

