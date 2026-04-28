Во время взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Взрывы в Кривом Роге 28 апреля: что известно

Российские войска атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками ночью и утром 28 апреля.

Во время ночных взрывов в Кривом Роге был поврежден объект инфраструктуры.

Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.

Однако утренние удары по объекту инфраструктуры обернулись жертвами.

Как уточнил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, один человек погиб, пятеро получили ранения. Погиб 40-летний мужчина. Еще пятеро мужчин в возрасте 31, 32, 41, 45 и 57 лет получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Кроме того, под ударом оказался и Криворожский район. В частности, российские войска атаковали Зеленодольскую общину. По предварительной информации, там обошлось без пострадавших.

Окончательные последствия взрывов в Кривом Роге сегодня, 28 апреля, уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.

Источник: Александр Вилкул, Александр Ганжа

