Взрывы в Кривом Роге: РФ атаковала инфраструктурные объекты, есть погибшие и раненые
Во время взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области один человек погиб и еще пятеро получили ранения.
Взрывы в Кривом Роге 28 апреля: что известно
Российские войска атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками ночью и утром 28 апреля.
Во время ночных взрывов в Кривом Роге был поврежден объект инфраструктуры.
Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.
Однако утренние удары по объекту инфраструктуры обернулись жертвами.
Как уточнил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, один человек погиб, пятеро получили ранения. Погиб 40-летний мужчина. Еще пятеро мужчин в возрасте 31, 32, 41, 45 и 57 лет получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Кроме того, под ударом оказался и Криворожский район. В частности, российские войска атаковали Зеленодольскую общину. По предварительной информации, там обошлось без пострадавших.
Окончательные последствия взрывов в Кривом Роге сегодня, 28 апреля, уточняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.
Источник: Александр Вилкул, Александр Ганжа