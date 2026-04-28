Серія вибухів пролунала в Києві після оголошення сигналу повітряної тривоги через загрозу застосування ворожих безпілотників. Відомо про двох постраждалих внаслідок атаки дронами.

Вибухи в Києві 28 квітня 2026: які наслідки

Оновлено о 15:56. Міський голова Віталій Кличко та ДСНС Києва розповіли про наслідки російської атаки.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, 28 квітня війська РФ завдали удару по столиці. Зафіксовані влучання та падіння уламків безпілотників у двох районах міста.

Зараз дивляться

Зокрема, в Оболонському районі працювали сили протиповітряної оборони (ППО).

Згодом уламки безпілотника впали у Шевченківському районі Києва, внаслідок чого сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. Через вибух після падіння дрона на пішохода наїхала легкова автівка.

Водночас уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу. Екстрені служби прямують на місця.

Також у Соломʼянському районі уламки безпілотника впали на територію цвинтаря.

Як повідомляє Поліція Києва, внаслідок обстрілу постраждало двоє громадян. Зокрема, 19-річний хлопець отримав забійну рану ноги, а 47-річний чоловік постраждав внаслідок ДТП під час падіння уламків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 525-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.