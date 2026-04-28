Взрывы в Запорожье прогремели утром 28 апреля, когда враг направил на город ударные беспилотники.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 28 апреля: что известно

Как сообщил Федоров в эфире общенационального телемарафона Єдині новини, утром враг ударил дроном по одной из остановок общественного транспорта.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, в результате взрывов в Запорожье ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 45 лет.

Оба пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Им оперативно оказывают медицинскую помощь.

Информация о других возможных последствиях атаки пока уточняется.

На местах работают экстренные службы. Специалисты выясняют обстоятельства атаки и проверяют территории на наличие повреждений.

Сейчас угроза сохраняется — воздушная тревога продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя и не игнорировать сигналы опасности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОГА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.