Взрывы в Запорожье: РФ ударила дроном по остановке, есть раненые
Взрывы в Запорожье прогремели утром 28 апреля, когда враг направил на город ударные беспилотники.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 28 апреля: что известно
Как сообщил Федоров в эфире общенационального телемарафона Єдині новини, утром враг ударил дроном по одной из остановок общественного транспорта.
По предварительным данным, в результате взрывов в Запорожье ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 45 лет.
Оба пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Им оперативно оказывают медицинскую помощь.
Информация о других возможных последствиях атаки пока уточняется.
На местах работают экстренные службы. Специалисты выясняют обстоятельства атаки и проверяют территории на наличие повреждений.
Сейчас угроза сохраняется — воздушная тревога продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя и не игнорировать сигналы опасности.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.
Фото: Запорожская ОГА