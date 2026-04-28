Вибухи в Запоріжжі прогриміли зранку 28 квітня, коли ворог скерував на місто ударні безпілотники.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 28 квітня: що відомо

Як повідомив Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини, зранку ворог вдарив дроном по одній із зупинок громадського транспорту.

Зараз дивляться

За попередніми даними, унаслідок вибухів у Запоріжжі поранення дістали двоє чоловіків віком 40 та 45 років.

Обидва постраждалі перебувають у стані середньої важкості. Їм оперативно надають медичну допомогу.

Інформація щодо інших можливих наслідків атаки наразі уточнюється.

На місцях працюють екстрені служби. Фахівці з’ясовують обставини атаки та перевіряють території на наявність пошкоджень.

Наразі загроза зберігається — повітряна тривога триває. Жителів закликають залишатися в укриттях до відбою та не ігнорувати сигнали небезпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 525-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.