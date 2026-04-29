Ночью россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Шосткинской общины Сумской области с помощью беспилотников и ракеты. В результате атаки в жилом секторе произошли масштабные пожары.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

Атака на Шостку 29 апреля

Вражеские удары пришлись по домам, где проживают мирные жители. От отравления угарным газом погибла 60-летняя жительница одного из домов. Еще двое человек обратились к медикам за помощью.

Остальных жителей домов вовремя эвакуировали.

Напомним, что 3 апреля враг нанес удар по Шостке управляемыми авиабомбами. Под ударом оказались частные жилые дома и многоэтажное здание. В результате атаки погибла 59-летняя женщина. По меньшей мере трое человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1526-е сутки.

