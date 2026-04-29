С вечера и в течение ночи силы ПВО сбили 154 российских ударных дрона. Под ударом оказались Одесская область, Харьков, Днепропетровская и Сумская области.

Россия атаковала Измаил

Ночью Измаильский район Одесской области подвергся массированному удару дронов.

Ударный беспилотник повредил районную больницу: полностью разрушено приемное отделение; повреждены терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделения. Медики и пациенты во время атаки находились в укрытии, поэтому не пострадали.

В результате вражеской атаки произошел пожар на территории Дунайского биосферного заповедника.

РФ атаковала Шостку

Ночью 29 апреля российские ударные дроны атаковали Шостку, в частности жилые дома местных жителей. Произошли пожары. От отравления угарным газом погибла 60-летняя жительница одного из домов. Еще двое человек обратились за медицинской помощью.

Ночная атака на Харьков

С вечера вчерашнего дня и в ночь на сегодня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова.

В Немишлянском районе дрон попал в проезжую часть. Повреждены окна и крыши 25 частных домов.

В Основянском районе Харькова произошел пожар на парковке гипермаркета. Повреждены окна, автомобиль и два автобуса.

В Слободском районе Харькова в многоквартирных домах из-за взрывов выбило окна. О пострадавших не сообщалось.

Около двух часов ночи зафиксирован прилет в Индустриальном районе Харькова.

Взрывы в Днепре

Утром 29 апреля в Днепре после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. По данным командования Воздушных сил ВСУ, враг запустил в направлении города ударные дроны.

