События утра 29 апреля: удары по Харькову, Измаилу, пожар в заповеднике в Одесской области
С вечера и в течение ночи силы ПВО сбили 154 российских ударных дрона. Под ударом оказались Одесская область, Харьков, Днепропетровская и Сумская области.
Россия атаковала Измаил
Ночью Измаильский район Одесской области подвергся массированному удару дронов.
Ударный беспилотник повредил районную больницу: полностью разрушено приемное отделение; повреждены терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделения. Медики и пациенты во время атаки находились в укрытии, поэтому не пострадали.
В результате вражеской атаки произошел пожар на территории Дунайского биосферного заповедника.
РФ атаковала Шостку
Ночью 29 апреля российские ударные дроны атаковали Шостку, в частности жилые дома местных жителей. Произошли пожары. От отравления угарным газом погибла 60-летняя жительница одного из домов. Еще двое человек обратились за медицинской помощью.
Ночная атака на Харьков
С вечера вчерашнего дня и в ночь на сегодня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова.
В Немишлянском районе дрон попал в проезжую часть. Повреждены окна и крыши 25 частных домов.
В Основянском районе Харькова произошел пожар на парковке гипермаркета. Повреждены окна, автомобиль и два автобуса.
В Слободском районе Харькова в многоквартирных домах из-за взрывов выбило окна. О пострадавших не сообщалось.
Около двух часов ночи зафиксирован прилет в Индустриальном районе Харькова.
Взрывы в Днепре
Утром 29 апреля в Днепре после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. По данным командования Воздушных сил ВСУ, враг запустил в направлении города ударные дроны.