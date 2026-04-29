Вночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади Сумської області безпілотниками та ракетою. Внаслідок атаки у житловому секторі сталися масштабні пожежі.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Атака на Шостку 29 квітня

Ворожі цілі вдарили по будинках, де живуть цивільні. Через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків. Ще двоє людей звернулися до медиків за допомогою

Інших мешканців будинків вчасно евакуювали.

Нагадаємо, що 3 квітня ворог атакував Шостку керованими авіабомбами. Під ударом опинилися приватні житлові будинки та багатоповерхівка. Внаслідок атаки загинула 59-річна жінка. Щонайменше троє людей дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 526-ту добу.

