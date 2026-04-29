Солист Ziferblat возвращается на Евровидение 2026 в новой роли
- Украина определила спикера на Евровидении 2026.
- На конкурс возвращается участник прошлого года.
- Сам артист не ожидал такого предложения и назвал его честью.
Спикером Украины на 70-м песенном конкурсе Евровидение 2026 станет Даниил Лещинский — солист группы Ziferblat, представлявший страну в 2025 году.
Музыкант объявит баллы национального жюри в прямом эфире гранд-финала 16 мая.
Кто такой Даниил Лещинский
Даниил Лещинский — фронтмен группы Ziferblat, которая выступала на Евровидении 2025 с песней Bird of Pray. Тогда украинский коллектив занял девятое место.
Сам артист признается, что новая роль стала для него неожиданностью.
— С детства я смотрел этот конкурс. И если я хоть как-то мог представить себя на сцене Евровидения, то точно не мог предвидеть возможность стать представителем, который объявит баллы от моей страны. Это привилегия. После участия в конкурсе 2025 года Евровидение для меня остается таким же классным и ярким событием, объединяющим нации и поколения. Приятно знать, что я вместе с группой Ziferblat был частью этой истории. Нынешним участникам хочу пожелать: помните, что это лишь промежуточный этап в вашей жизни. Наслаждайтесь моментом, — поделился Лещинский.
Когда и где состоится Евровидение 2026
Юбилейный, 70-й конкурс пройдет в Вене. В нем примут участие 35 стран. Гранд-финал запланирован на субботу, 16 мая, а полуфиналы состоятся 12 и 14 мая.
Украину в этом году представит певица Leleka — она выступит во втором полуфинале под номером 12.
Суспільне будет транслировать конкурс в прямом эфире на телевидении, радио и цифровых платформах с комментариями Тимура Мирошниченко и звездных сокомментаторов: Василия Байдака, Светланы Тарабаровой и Alyona Alyona.
Фото: Даниил Лещинский