У Дніпрі пролунали потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги через загрозу ворожих безпілотників.

Вибухи у Дніпрі 29 квітня 2026 року: які наслідки

Керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа підтвердив, що звуки вибухів у Дніпрі було чутно через роботу української протиповітряної оборони.

Раніше в Дніпропетровській ОВА повідомили, що протягом доби російські війська майже 20 разів атакували два райони регіону безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Під ударом опинилися Нікопольщина, зокрема місто Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади. Внаслідок російських ударів пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки і два пожежні авто.

На Синельниківщині армія Росії поцілила по Покровській громаді, внаслідок чого спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1526-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

