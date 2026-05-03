РФ атаковала Никопольский район более 10 раз: есть пострадавший
Один человек получил ранения во время ночных атак на Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом 3 мая сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Никопольский район 3 мая: что известно
В частности, под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины.
В результате атаки беспилотниками один человек получил ранения.
— Пострадал 69-летний мужчина. Лечится амбулаторно, — отметил Александр Ганжа.
Кроме того, повреждены частный дом и автомобиль.
Напомним, в результате вражеской атаки на Днепропетровщину 2 мая ранения получил работник Группы Нафтогаз. Ему оказывают медицинскую помощь.
Кроме того, российская армия атаковала газодобывающий объект в Харьковской области. В результате удара зафиксировано повреждено оборудование.
Также РФ сбросила авиабомбу на газопровод в Запорожской области, после чего часть потребителей на время осталась без газа.
