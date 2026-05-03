Один человек получил ранения во время ночных атак на Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом 3 мая сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Никопольский район 3 мая: что известно

В частности, под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины.

В результате атаки беспилотниками один человек получил ранения.

— Пострадал 69-летний мужчина. Лечится амбулаторно, — отметил Александр Ганжа.

Кроме того, повреждены частный дом и автомобиль.

Напомним, в результате вражеской атаки на Днепропетровщину 2 мая ранения получил работник Группы Нафтогаз. Ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, российская армия атаковала газодобывающий объект в Харьковской области. В результате удара зафиксировано повреждено оборудование.

Также РФ сбросила авиабомбу на газопровод в Запорожской области, после чего часть потребителей на время осталась без газа.

Фото: Александр Ганжа

