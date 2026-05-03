Одна людина дістала поранення під час нічних атак на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це 3 травня повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Нікопольський район 3 травня: що відомо

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, ворог атакував Нікопольський район сьогодні, 3 травня, понад десять разів.

Зокрема, під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

Унаслідок атаки безпілотниками одна людина дістала поранень.

— Постраждав 69-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно, — зазначив Олександр Ганжа.

Крім того, пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину 2 травня поранень дістав працівник Групи Нафтогаз. Йому надають медичну допомогу.

Крім того, російська армія атакувала газовидобувний об’єкт у Харківській області. Унаслідок удару зафіксовано пошкоджено обладнання.

Також РФ скинула авіабомбу на газопровід у Запорізькій області, після чого частина споживачів тимчасово залишилася без газу.

