РФ атакувала Нікопольський район понад 10 разів: є постраждалий
Одна людина дістала поранення під час нічних атак на Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це 3 травня повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака на Нікопольський район 3 травня: що відомо
За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, ворог атакував Нікопольський район сьогодні, 3 травня, понад десять разів.
Зокрема, під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.
Унаслідок атаки безпілотниками одна людина дістала поранень.
— Постраждав 69-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно, — зазначив Олександр Ганжа.
Крім того, пошкоджені приватний будинок та автомобіль.
Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину 2 травня поранень дістав працівник Групи Нафтогаз. Йому надають медичну допомогу.
Крім того, російська армія атакувала газовидобувний об’єкт у Харківській області. Унаслідок удару зафіксовано пошкоджено обладнання.
Також РФ скинула авіабомбу на газопровід у Запорізькій області, після чого частина споживачів тимчасово залишилася без газу.
